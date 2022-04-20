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«Нижний Новгород» продлил контракт с Юлдошевым

«Нижний Новгород» продлил контракт с Юлдошевым
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«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Иброхимхалилом Юлдошевым. Новое соглашение 21-летнего футболиста рассчитано на три года.

«Юлдошев – талантливый и перспективный футболист, который является игроком национальной сборной Узбекистана. За этот сезон адаптировался к российскому чемпионату, его любят и уважают наши болельщики. Он пользуется доверием главного тренера. И по человеческим качествам Иброгимхалил открылся нам только с лучшей стороны. Мы желаем ему дальнейшего прогресса и успехов в матчах за наш клуб!» — отметил генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов.

В нынешнем сезоне Юлдошев принял участие в 17 матчах за «Нижний Новгород», забил гол и отдал две результативные передачи.

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