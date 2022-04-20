Почеттино — о поведении Сампаоли на бровке: мы здесь не в PlayStation играем

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об эмоциональном поведении во время матчей главного тренера «Марселя» Хорхе Сампаоли.
«Я не думаю, что тренер должен прыгать или кричать в своей технической зоне, чтобы игроки могли лучше слышать его. Часто это приводит к противоположному эффекту. Спокойствие от тщательной подготовки к матчу, когда игроки знают, что делать, даёт душевное спокойствие персоналу и тренеру. Я не играю в футбол с помощью джойстика. Многие люди играют в Football Manager или на своих игровых приставках дома, но здесь мы не в PlayStation играем, это профессиональный футбол. Мы тренируемся всю неделю, чтобы побеждать, и мы также внимательно относимся к тому, что мы можем изменить во время тренировочного процесса», — приводит слова Почеттино Get French Football News.
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