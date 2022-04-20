Хави: Пике любит быть у всех на устах. Это даёт ему адреналин

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с защитником каталонского клуба Жераром Пике.
«Пике любит быть у всех на устах. В этом смысле мы антагонисты, я предпочитаю быть более расчётливым и дипломатичным. Таков Жерар, которого я знаю. Если бы он отвлекался и ему бы не хватало концентрации, я бы первым ему об этом сказал. Это даёт ему адреналин, это как наркотик в хорошем смысле слова», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Ранее появилась информация о сговоре между главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом и Пике по переносу проведения Суперкубка Испании на январь. Они разработали план и убедили экс-игрока каталонцев Лионеля Месси помочь в его осуществлении.
«Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2021/2022. 32-й тур:
- 20 апреля 2022
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