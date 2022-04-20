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В «Енисее» отметили заслугу главного тренера Гаранина в выходе команды в 1/2 Кубка России

В «Енисее» отметили заслугу главного тренера Гаранина в выходе команды в 1/2 Кубка России
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Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (3:1)

«В выходе в полуфинал Кубка России огромная заслуга Гаранина. Мы верили в тренера, вели его, взяли, несмотря на все трудности. Мы дорожим нашим тренером, нашим костяком. Мы хотели играть в такой футбол. Я как руководитель искал именно такого тренера, который ставит такой интеллектуальный и комбинационный футбол. Рад за наших футболистов, что они раскрываются под руководством Гаранина. Рад за тренерский штаб и каждого сотрудника клуба. Мы очень довольны результатом!» — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, «Енисей» вышел в 1/2 финала Кубка России впервые в истории. Ранее полуфиналистом турнира стало московское «Динамо», в серии пенальти одолевшее «Балтику». Жеребьёвка полуфиналов Кубка страны состоится завтра, 21 апреля.

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