В минспорте Красноярского края сравнили «Енисей» с «Манчестер Сити» после игры с «Рубином»

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России «Енисей» — «Рубин» (3:1).



«Отличные эмоции от результата и атмосферы. Давненько у нас не было столько болельщиков на трибунах. Отдельное эстетическое удовольствие доставляет игра «Енисея» — что-то вроде «Манчестер Сити», игра низом на тяжёлом весеннем поле.



В лице Гаранина открывается топ-специалист. Эта победа — заслуга тренерского штаба. Аппетит приходит во время еды. После такого матча надо идти до конца, за Кубком», — сказал Петровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Енисей» вышел в 1/2 финала Кубка России впервые в истории. Ранее полуфиналистом турнира стало московское «Динамо», в серии пенальти одолевшее «Балтику». Жеребьёвка полуфиналов Кубка страны состоится завтра, 21 апреля.