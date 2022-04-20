В минспорте Красноярского края сравнили «Енисей» с «Манчестер Сити» после игры с «Рубином»

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России «Енисей» — «Рубин» (3:1).
«Отличные эмоции от результата и атмосферы. Давненько у нас не было столько болельщиков на трибунах. Отдельное эстетическое удовольствие доставляет игра «Енисея» — что-то вроде «Манчестер Сити», игра низом на тяжёлом весеннем поле.
В лице Гаранина открывается топ-специалист. Эта победа — заслуга тренерского штаба. Аппетит приходит во время еды. После такого матча надо идти до конца, за Кубком», — сказал Петровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Енисей» вышел в 1/2 финала Кубка России впервые в истории. Ранее полуфиналистом турнира стало московское «Динамо», в серии пенальти одолевшее «Балтику». Жеребьёвка полуфиналов Кубка страны состоится завтра, 21 апреля.
- 20 апреля 2022
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