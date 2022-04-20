Слуцкий рассказал, что в игре «Енисея» стало неожиданностью для «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре «Енисея» в 1/4 финала Кубка России (1:3).

«Неожиданностью стал наш уровень движения в первом тайме. Мы не успевали в эпизодах, очень долго реагировали, очень долго перестраивались. Больше это стало неожиданностью, чем игра «Енисея».



Мы выбрали, как мне казалось, оптимальный вариант состава. Хотя был большой соблазн бросить силы на воскресенье, мне кажется, это было бы слишком неуважительно по отношению к столь высокой стадии Кубка. Поэтому те, кто у нас был здоров, те и вышли сегодня на футбольное поле», – передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Последний раз «Рубин» побеждал 7 марта. Тогда подопечные Слуцкого на выезде сумели одолеть грозненский «Ахмат» – 2:1. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» после 25 матчей располагается на 12-м месте. В следующем туре казанский клуб примет у себя дома тульский «Арсенал» 24 апреля.