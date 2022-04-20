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«Спартак» выйдет на матч с ЦСКА в форме с автографом Старостина на спине

«Спартак» выйдет на матч с ЦСКА в форме с автографом Старостина на спине
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Сегодня, 20 апреля, московский «Спартак» выйдет на матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА в специальных футболках. На видео, опубликованном пресс-службой красно-белых в «Телеграме», под игровыми номерами футболистов заметен автограф Николая Старостина, одного из первых руководителей общества «Спартак».

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогать ему будут Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

На стадии 1/8 финала красно-белые на своём поле разгромили «Кубань» (6:1), а московские армейцы в гостях оказались сильнее «Сочи» (2:1).

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