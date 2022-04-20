Арбитр Федотов — о второй карточке Гбамену в дерби: не нравится, как и почему её показали

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о красной карточке полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена во время матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».
«Кто-то подсказал Москалёву, что Гбамен попал Зобнину локтем по лицу. Москалёв не сразу показал карточку, а ходил, бродил, с кем-то разговаривал – смотрел вверх, а не на помощника или резервного. Думаю, он разговаривал с VAR – если бы была беседа с помощниками в поле, то он бы смотрел на них, а не вверх. Сама по себе карточка вопросов не вызывает, но то, как и почему он её показал, мне не нравится», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).
- 20 апреля 2022
-
21:46
-
21:43
-
21:36
-
21:28
-
21:05
-
20:58
-
20:47
-
20:45
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:08
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:28
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:14
-
19:08
-
19:04
-
18:53
-
18:46
-
18:40