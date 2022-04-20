Арбитр Федотов — о второй карточке Гбамену в дерби: не нравится, как и почему её показали

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о красной карточке полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена во время матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

«Кто-то подсказал Москалёву, что Гбамен попал Зобнину локтем по лицу. Москалёв не сразу показал карточку, а ходил, бродил, с кем-то разговаривал – смотрел вверх, а не на помощника или резервного. Думаю, он разговаривал с VAR – если бы была беседа с помощниками в поле, то он бы смотрел на них, а не вверх. Сама по себе карточка вопросов не вызывает, но то, как и почему он её показал, мне не нравится», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».



Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).