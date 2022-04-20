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ЦСКА — «Спартак»: Гбамен в добавленное к первому тайму время удалён с поля

ЦСКА — «Спартак»: Гбамен в добавленное к первому тайму время удалён с поля
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Сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 играют ЦСКА и «Спартак».

В добавленное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен. Ранее, на 21-й минуте, пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник Зелимхан Бакаев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

На стадии 1/8 финала красно-белые на своём поле разгромили «Кубань» (6:1), а московские армейцы в гостях оказались сильнее «Сочи» (2:1).

Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

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