Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли извинился перед болельщицей, в которую попал бутылкой во время игры 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

«Хочу начать с извинений в адрес болельщицы, в которую я попал бутылкой во время матча. Эмоции зашкаливают, хочу попросить у неё прощения», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. В добавленное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.