Червиченко: игрокам «Спартака» в матче с ЦСКА оценка 6.0 за артистизм. Плакали и падали

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу красно-белых над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022.
«Спартак» ничего особого не показал. Я говорил, что всё решит случай. В этом матче больше повезло красно-белым: Москалёв разглядел касание рукой, хотя имел право. Затем Кофрие не забил, а у ЦСКА две штанги.
Видимо, Москалёв был заинтересован в большом количестве карточек. Может, ставочка какая-то зашла. «Спартак» в первом тайме понравился больше: давил, атаковал, но и игроки больше плакали и падали. За артистизм вообще оценка 6.0. После карьеры могут идти на ледовые шоу. Но победа по делу. «Спартак» был более агрессивен и больше хотел выиграть. Армейцы же были немного варёные», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 20 апреля 2022
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