Алексей Березуцкий объяснил, почему ЦСКА проиграл «Спартаку» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему армейцы проиграли «Спартаку» в матче 1/4 финала Кубка России (0:1).

«Мы совершили много ошибок в простых ситуациях. Неправильно принимали решения, торопились. Всё это основной фактор. Акинфеев сохранял нас в игре. Это факт. Мы знаем его уровень. Во втором тайме надо было рисковать, забивать гол. Было очевидно, что у соперника проходили бы быстрые атаки. Это было неизбежно. Акинфеев провёл великолепную игру», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. В добавленное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен.



«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.