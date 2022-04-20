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«Хетафе» обыграл «Сельту» благодаря дублю Борхи Майораля

«Хетафе» обыграл «Сельту» благодаря дублю Борхи Майораля
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Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимала «Хетафе». Гости одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 23-й минуте отличился нападающий Борха Майораль, ему ассистировал Оскар Родригес.

Майораль выводит «Хетафе» вперёд:

На 52-й минуте Майораль сделал дубль, голевой пас отдал Энес Унал.

Майораль забивает свой второй гол в матче:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Льюис Бестард Сервера.

После 33 сыгранных туров «Сельта» располагается на 11-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 39 очков. «Хетафе» (35) – на 14-й строчке в таблице.

Испания - Примера. 33-й тур
20 апреля 2022, среда. 21:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 2
Хетафе
Хетафе
0:1 Майораль – 23'   0:2 Майораль – 52'
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