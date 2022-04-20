«Осасуна» — «Реал»: Асенсио в концовке первого тайма вывел «сливочных» вперёд

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» принимает «Реал».



На 45-й минуте отличился нападающий «Реала» Марко Асенсио. Ранее, на 12-й минуте, защитник «сливочных» Давид Алаба вывел свою команду вперёд, но уже через две минуты нападающий «Осасуны» Анте Будимир сравнял счёт.

Гол Асенсио:

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» — «Реал».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогают ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.



«Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 32 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 75 очков.