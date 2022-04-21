Лэмпард — о ничьей с «Лестером»: «Эвертон» должен бороться в каждом матче

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Лестер Сити» (1:1) в рамках перенесённого матча 18-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме мы были не в лучшей форме, но во второй половине сыграли лучше. Мы чувствовали, что заслуживаем очки. Я рад, что нам это удалось сыграть вничью. «Лестер» показал хорошую игру. Я остался доволен настроем своих игроков. АПЛ — это испытание. Мы находимся сейчас в фазе, когда нужно бороться в каждом матче и демонстрировать приверженность. В этом матче игроки показали это», — цитирует Лэмпарда BBC.

После 31-го матча «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Лестер» (31) находится на девятой позиции. В активе команды 41 очко.