«Эвертон» не намерен увольнять Лэмпарда по ходу сезона

Руководство «Эвертона» не планирует увольнять главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Боссы «ирисок» не верят, что отставка специалиста повысит шансы клуба сохранить прописку в английской Премьер-лиге, информирует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, в «Эвертоне» опасаются, что тренерская рокировка на завершающем отрезке сезона может только ухудшить положение дел. Однако это не на 100% исключает увольнение Лэмпарда — если «ириски» будут проигрывать все матчи подряд, то руководство пойдёт на крайние меры и отправит Фрэнка в отставку.

В данный момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022, набрав 25 очков. «Ириски» опережают «Бёрнли», который идёт в зоне вылета, всего на одно очко.