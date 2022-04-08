Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» не намерен увольнять Лэмпарда по ходу сезона

«Эвертон» не намерен увольнять Лэмпарда по ходу сезона
Комментарии

Руководство «Эвертона» не планирует увольнять главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Боссы «ирисок» не верят, что отставка специалиста повысит шансы клуба сохранить прописку в английской Премьер-лиге, информирует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, в «Эвертоне» опасаются, что тренерская рокировка на завершающем отрезке сезона может только ухудшить положение дел. Однако это не на 100% исключает увольнение Лэмпарда — если «ириски» будут проигрывать все матчи подряд, то руководство пойдёт на крайние меры и отправит Фрэнка в отставку.

В данный момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022, набрав 25 очков. «Ириски» опережают «Бёрнли», который идёт в зоне вылета, всего на одно очко.

Новость по теме
Экс-игрок «Эвертона» прокомментировал информацию о том, что он призывал уволить Лэмпарда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022