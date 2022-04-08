«Эвертон» не намерен увольнять Лэмпарда по ходу сезона
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Руководство «Эвертона» не планирует увольнять главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Боссы «ирисок» не верят, что отставка специалиста повысит шансы клуба сохранить прописку в английской Премьер-лиге, информирует Sky Sports.
Согласно сведениям источника, в «Эвертоне» опасаются, что тренерская рокировка на завершающем отрезке сезона может только ухудшить положение дел. Однако это не на 100% исключает увольнение Лэмпарда — если «ириски» будут проигрывать все матчи подряд, то руководство пойдёт на крайние меры и отправит Фрэнка в отставку.
В данный момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022, набрав 25 очков. «Ириски» опережают «Бёрнли», который идёт в зоне вылета, всего на одно очко.
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