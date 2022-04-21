Игроки «Арсенала» в матче с «Челси» покорили достижение 1996 года
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В отложенном матче 25-го тура чемпионата Англии впервые с сентября 1996 года как минимум три английских футболиста «Арсенала» отметились голами в лондонском дерби с «Челси». Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».
Этими футболистами стали 20-летний нападающий Букайо Сака, его 22-летний коллега по амплуа Эдвард Нкетиа и 21-летний хавбек Эмиль Смит-Роу. В той игре 1996 года на «Хайбери», завершившейся вничью – 3:3, за «канониров» отличились Иан Райт, Мартин Киоун и Пол Мерсон.
Отметим, что Нкетиа имеет второе гражданство Ганы, а Сака – Нигерии.
В текущем сезоне Букайо Сака отметился 11 голами и 5 результативными передачами в 37 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. У Нкетиа – 7+1 в 22 встречах, а у Смит-Роу – 11+2 в 32 играх.
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