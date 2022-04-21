Александр Самедов жёстко ответил на слова Вадима Шпинёва о работе в «Локомотиве»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов, который работал в «Локомотиве» с молодёжью, жёстко ответил на слова агента Вадима Шпинёва.



«Хочешь проверить человека? Дай ему либо много денег, либо власть. Ну вот как раз эти слова идеально подходят к самому Шпинёву. Идеально! Кто он был и кем он стал», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее стало известно, что Александр Самедов уволен с поста старшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу. 37-летний Самедов, который в годы игровой карьеры выступал в составе железнодорожников, занимал эту должность с января 2021 года.



Игровую карьеру Самедов завершил в 2019 году в составе самарских «Крыльев Советов».

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