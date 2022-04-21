Томас Тухель рассказал, почему заменил Кристенсена в перерыве игры с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, чем была вызвана замена датского защитника синих Андреаса Кристенсена в перерыве игры с «Арсеналом» (2:4) в рамках перенесённого матча 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Он сказал, что не может продолжить игру. Я думаю, у него есть некоторые проблемы», — приводит слова Тухеля Goal.

Датчанин был заменён на Тьяго Силву в перерыве встречи. Ранее сообщалось, что Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной» и покинет «Челси в летнее трансферное окно. Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года.

«Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», имея в своём активе 57 очков, располагается на пятой строчке.