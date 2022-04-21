Экс-нападающий «Челси» раскритиковал игру Лукаку

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк раскритиковал нападающего синих Ромелу Лукаку за игру в последних матчах клуба.

«Лукаку, у тебя не лучший сезон, но у тебя всё ещё есть возможность — иди и покажи кому-нибудь, что ты мужчина. Иди и покажи желание играть. Я этого не видел.

Я действительно хочу, чтобы у него всё было хорошо, он нужен команде. Вы видите, как Кай Хаверц выходит на поле, он хочет получить мяч. Не всё получается, но он старается. Я не вижу этого от Лукаку. Я не говорю, что это его вина, но он лидер команды, а значит, должен делать больше остальных» — приводит слова экс-игрока синих Sky Sports.

«Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.