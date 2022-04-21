«Локомотив» ответил на обвинения «Сочи» в том, что Кухта сломал ребро Родригао

«Локомотив» ответил на обвинения «Сочи» в том, что нападающий железнодорожников Ян Кухта сломал ребро защитнику сочинцев Родригао в матче 25-го тура РПЛ (2:2).

«Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родриго. Он неумышленно задел игрока «Сочи» ногой, в его действиях не было агрессии, не было сильного или акцентированного удара.

Если на тот момент у игрока «Сочи» уже была травма, то вопросы должны задаваться медицинской бригаде «Сочи», допустившей продолжение игры травмированным футболистом», — заявила пресс-служба «Локомотива».

Ранее стало известно, что «Локомотив» и «Сочи» обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ. «Локомотив» попросил рассмотреть момент с удалением форварда Яна Кухты. На 60-й минуте судья удалил нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао за взаимные толчки в штрафной площади сочинцев. Уходя с поля, игроки начали выяснять друг с другом отношения. «Сочи» обратился по поводу неназначенного на 24-й минуте пенальти.