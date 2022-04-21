«Не грубая игра, а угроза жизни!» В «Сочи» возмущены, что Кухта наступил на грудь Родригао

Футбольный клуб «Сочи» выступил с заявлением по поводу резонансного эпизода, произошедшего в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2). Напомним, нападающий железнодорожников Ян Кухта наступил на грудь защитнику сочинцев Родригао.

«Мы считаем, что такие действия футболиста соперника должны расцениваться не просто как грубая игра, а как угроза жизни футболиста. Подобный наступ легко может вызвать тампонаду сердца, опасную для здоровья игрока. Мы считаем, что данные действия игрока «Локомотива» усугубили травму нашего футболиста. По результатам обследований после игры у Родригао был диагностирован перелом ребра», — цитирует заявление «Сочи» сайт «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Локомотив» и «Сочи» обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ. «Локомотив» попросил рассмотреть момент с удалением форварда Яна Кухты. На 60-й минуте судья удалил нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао за взаимные толчки в штрафной площади сочинцев. Уходя с поля, игроки начали выяснять друг с другом отношения. «Сочи» обратился по поводу неназначенного на 24-й минуте пенальти.