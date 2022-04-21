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Драматичная победа вдесятером — в видеообзоре кубкового матча «Аланьяспор» — «Сивасспор»

Драматичная победа вдесятером — в видеообзоре кубкового матча «Аланьяспор» — «Сивасспор»
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Вчера, 20 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Турции «Аланьяспор» — «Сивасспор». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1 и запомнилась драматичным сценарием.

«Сивасспор» вдесятером победил «Аланьяспор» в Кубке Турции:

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«Аланьяспор» открыл счёт на 6-й минуте матча, после чего стал больше думать про оборону. Но уже на 32-й минуте «Сивасспор» восстановил равенство на табло, и игра выровнялась. На 59-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил автор гола в составе «Сивасспора» Мустафа Ятабаре. Однако это не помешало команде проявить характер и вырвать победу на 90+2-й минуте встречи.

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