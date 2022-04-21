Черевченко: это я дал «Химкам» второй шанс, что вернулся туда, а не они мне. Сейчас жалею

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко заявил, что жалеет о втором пришествии в клуб.
«Сказали в «Химках», что дали мне второй шанс. Я хочу ответить. Это я им дал второй шанс, что вернулся туда, а не они мне. Дал руководству шанс, чтобы они всё исправили: и финансирование, и всё остальное. Это глупо. Сейчас жалею, что вернулся туда. Это в первый раз в жизни. Я вернулся не к руководителям – я вернулся к футболистам, которые приходили под меня в команду. Не мог их бросить. Летом я хотел уходить из клуба всем тренерским штабом. Потому что были вещи, которые нам не нравились. Мы не хотели ехать на следующий сбор.
Когда команда заиграла здорово, заняла 8-е место, сколько людей ушло? Человек 12. Наш тренерский штаб столкнулся с тем, что на первом сборе в Кратове девять человек стояли на поле. Мы играли товарищескую игру с «Факелом», я игроков из молодёжки брал, «Долгопрудного» брал. Народу не хватало. Я, Климов, Семшов не будем же играть?! Народу не хватало», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».
Напомним, последний раз Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок» 22 февраля. Специалист занимал этот пост с ноября 2021 года.
- 21 апреля 2022
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