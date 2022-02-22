«Вопросов по сборам не было». Кто убрал тренера «Химок» за четыре дня до рестарта РПЛ?

Если не считать топ-клубы, то «Химки» – главный ньюсмейкер РПЛ. Этой зимой они взяли Павла Мамаева и Юрия Жиркова. Теперь ещё один громкий инфоповод – увольнение главного тренера Игоря Черевченко. Увольнение за четыре дня до рестарта РПЛ – уже в субботу в 14:00 матч с «Динамо». Первая мысль: так не бывает.

Вот представьте. Команда что-то наигрывает три сбора в Турции, новички встраиваются в схему, а потом — бац! Приходит новый тренер со своим пониманием игры. Это просто не по-футбольному. Ситуация войдёт в историю РПЛ. Примерно как изменение лимита на легионеров за 3 дня до начала сезона-2015/2016.

Фото: fckhimki.ru

Генеральным директором «Химок» сейчас является Владимир Габулов. Человек, у которого была славная карьера в нашем футболе. Случись такое в его команде, когда он был игроком, это ему вряд ли понравилось бы. В том числе поэтому карьера и была славной – у него таких удивительных ситуаций не происходило. Уж точно не на уровне РПЛ.

Вот сейчас назначат Сергея Юрана, и он будет руководить «Химками» в субботу. Он точно будет знать всех своих футболистов по именам? А их сильные и слабые качества? Интересно, как теперь себя чувствуют футболисты «СКА-Хабаровск»? Команда идёт на пятом месте в ФНЛ, два очка до четвёртого (даёт переходные матчи), и игры возобновляются через 13 дней. Не очень красивая история.

Но вернёмся к «Химкам». Есть стойкое ощущение, что Габулов хоть и значится гендиром, но решение о смене тренера явно не его. Тем более что он в клубе меньше двух месяцев, а это уже второе удивительное менеджерское решение за полгода. Напомню, 25 октября «Химки» объявили об увольнении Черевченко, а уже 19 ноября он вернулся и продолжил руководить командой. Похоже, и с кандидатами не договорились, и клуб не захотел выплачивать тренеру компенсацию за расторжение контракта. Если так, то классно. Вовремя разобрались. Как такие финты сказываются на команде – вторично, видимо.

Теперь на официальном сайте «Химок» появился такой комментарий:

Владимир Габулов генеральный директор «Химок» «Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу. Это было тяжёлое решение, но оно было взвешенным. До рестарта чемпионата остаётся мало времени, в данный момент «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск. Команду ждёт тяжёлый финиш сезона. Надеемся, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом, поможет команде в чемпионате».

Новый эмоциональный всплеск. Неплохо. И, кроме шуток, всплеск фактически гарантирован. Только есть сомнения, что он положительно повлияет на команду. После предыдущего увольнения команда не одержала ни одной победы.

Ещё один интересный комментарий пришёл от члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова. Он сказал, что вопросов к Черевченко по сборам не было, а причина его ухода в том, что у них изначально была краткосрочная договорённость. То есть в «Химках» изначально планировали назначить нового тренера лишь за четыре дня до возобновления РПЛ? Гениально.

Роман Терюшков член наблюдательного совета «Химок» «Мы сказали слова благодарности Игорю Черевченко, его штабу. Черевченко выполнил задачу прошлого сезона, сохранил клуб в РПЛ с лучшим результатом за всю историю, но время идёт. В этом году Игорь Геннадьевич нас выручил, вернулся в «Химки» в ноябре на четыре игры, работал с командой на сборах. Тогда просили Черевченко нас поддержать, возник ряд проблем в переговорах с кандидатами. Общался на сборах с тренерским штабом, вопросов от руководства не было. Черевченко подготовил команду к старту второй части сезона. Был не совсем удачный последний матч с «Крыльями Советов», но уверен, что новый наставник сможет решить задачу. Причина расторжения контракта заключается в том, что у нас была краткосрочная договорённость. Клуб идёт дальше».

И всё же. Если решение было не за генеральным директором (как это должно быть в нормальном мире), то за кем? Сейчас всё больше говорят о бизнесмене Туфане Садыгове, который помогает «Химкам». Судя по всему, помощь весьма значительная, раз получилось договориться по зарплате с Мамаевым и Жирковым. Отдельный интерес вызывает появление в команде сына Туфана Садыгова – Ильи Садыгова, который получил в клубе седьмой номер. Он пришёл в «Химки» летом 2021 года. До этого играл за «Олимп-Долгопрудный», где одним из акционеров был его отец.

Забавно, что совсем недавно многие удивлялись, почему Сергей Галицкий лишь в январе уволил Виктора Гончаренко из «Краснодара». Казалось, если есть недовольство результатами, то надо было расставаться ещё в декабре. Правда, потом стало понятно, что дело не в результатах. Так и сейчас – дело явно не в них.

Ничего особенного. Просто ещё один день из безумного российского футбола. Спасибо, РПЛ, что не даёшь расслабиться. Забываем про Олимпиаду – возвращаемся к нашему вечному сериалу.