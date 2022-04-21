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Джейми Каррагер оценил, сколько времени для достижения результата нужно главному тренеру

Джейми Каррагер оценил, сколько времени для достижения результата нужно главному тренеру
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Футбольный эксперт Джейми Каррагер оценил, сколько времени для достижения результата нужно главному тренеру, обсуждая назначение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Люди много говорят о том, что «Манчестер Юнайтед» часто меняет тренеров, но у многих наставников было два или три года. У Жозе Моуринью было три года, у Луи ван Гала было столько же, у Уле-Гуннара Сульшера было два или три, я не думаю, что сейчас можно ожидать большего от менеджера в топ-клубе.

Вы не получите пять лет, если не будете делать действительно хороших успехов из года в год. Двух лет достаточно для любого тренера, если нет признаков прогресса, его следует уволить», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

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