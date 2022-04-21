Футбольный эксперт Джейми Каррагер оценил, сколько времени для достижения результата нужно главному тренеру, обсуждая назначение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
«Люди много говорят о том, что «Манчестер Юнайтед» часто меняет тренеров, но у многих наставников было два или три года. У Жозе Моуринью было три года, у Луи ван Гала было столько же, у Уле-Гуннара Сульшера было два или три, я не думаю, что сейчас можно ожидать большего от менеджера в топ-клубе.
Вы не получите пять лет, если не будете делать действительно хороших успехов из года в год. Двух лет достаточно для любого тренера, если нет признаков прогресса, его следует уволить», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
- 21 апреля 2022
-
17:34
-
17:21
-
17:20
-
17:05
-
17:04
-
16:58
-
16:53
-
16:52
-
16:46
-
16:39
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:23
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:01
-
15:57
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:37
-
14:58
-
14:40
-
14:40
-
14:33
-
14:19
-
14:14
-
14:14
-
14:07
-
14:05
-
14:01
-
13:53
-
13:38