Хачатурянц: нет мыслей об отказе от VAR. Мы точно не будем возвращаться в прошлый век
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о судьбе проекта видеоповторов в российском футболе.
«У нас и мысли нет об отказе от проекта VAR. Не будем возвращаться в другое столетие», — цитирует Хачатурянца «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что существует большая вероятность, что в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между Hawk-Eye Innovations Ltd и Российским футбольным союзом. В данный момент Департамент судейства ведёт работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно.
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