Хачатурянц: нет мыслей об отказе от VAR. Мы точно не будем возвращаться в прошлый век

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о судьбе проекта видеоповторов в российском футболе.

«У нас и мысли нет об отказе от проекта VAR. Не будем возвращаться в другое столетие», — цитирует Хачатурянца «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что существует большая вероятность, что в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между Hawk-Eye Innovations Ltd и Российским футбольным союзом. В данный момент Департамент судейства ведёт работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно.