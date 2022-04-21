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Хачатурянц: нет мыслей об отказе от VAR. Мы точно не будем возвращаться в прошлый век

Хачатурянц: нет мыслей об отказе от VAR. Мы точно не будем возвращаться в прошлый век
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о судьбе проекта видеоповторов в российском футболе.

«У нас и мысли нет об отказе от проекта VAR. Не будем возвращаться в другое столетие», — цитирует Хачатурянца «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что существует большая вероятность, что в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между Hawk-Eye Innovations Ltd и Российским футбольным союзом. В данный момент Департамент судейства ведёт работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно.

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