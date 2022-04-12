Россия продолжит судиться с ФИФА и УЕФА. Что требует РФС и в чём нюансы дела?

Единственное хорошее, что произошло с конца февраля с российским футболом – это то, что ФИФА не стала вносить в повестку конгресса в Дохе вопрос о приостановлении членства России. Если бы нас исключили, то мы бы оказались в длительной изоляции, а потом бы проходили через долгий и трудный процесс возвращения в мировое сообщество.

Несмотря на этот довольно позитивный факт, будущее на ближайшие месяцы (а может, и годы) остаётся неопределённым. Мало кто возьмётся предсказать, как сложится судьба российского футбола: в нынешнее время она полностью зависит от неспортивных обстоятельств.

При этом РФС продолжает бороться – в CAS лежат несколько исков от организации, рассмотрение которых должно состояться в ближайшее время.

Подождите. Но сообщалось, что CAS не удовлетворил иск, а потом ещё какой-то отозвали?

7 марта РФС подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные России и клубы от участия в международных соревнованиях. Также там были ходатайства об ускоренном порядке рассмотрения дела и переносе стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 на более поздний срок. Суд сначала отказал в одном, так как ФИФА и УЕФА высказались против, а после не удовлетворил ходатайство о переносе стыковых игр. В итоге этот иск пришлось отозвать, так как матчи были сыграны, и он уже утратил актуальность.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Но есть ещё две апелляции, которые сейчас лежат в CAS. Иски – один против ФИФА, другой против УЕФА – содержат основные требования РФС. Речь про допуск сборных команд России к участию во всех международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Писали ещё про какой-то иск. О чём речь?

Как сообщили источники «Чемпионата», РФС планирует подать ещё два иска к ФИФА и УЕФА соответственно. Иски финансовые ― речь о компенсации денежных издержек (в основном это касается спонсорских соглашений), а также о приостановке выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключёнными ранее контрактами.



Пока они не поданы, но РФС готовит соответствующие документы.

Какие сроки, когда пройдут заседания?

Вообще, CAS может вынести решение заочно, но РФС настоял на проведении слушаний (речь идёт об апелляциях к УЕФА и ФИФА на запрет России участвовать во всех международных матчах). Сейчас каждая из сторон должна подготовить письменные доказательства, и только после этого будет назначена дата заседания. РФС уже предоставил необходимые документы, но сторона ответчика ещё нет, поэтому процесс несколько затягивается. Однако планируется, что дата заседания будет назначена в конце апреля.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А как устроен этот процесс?

Три судьи: одного подбирает РФС (уже найден), второго – ФИФА и УЕФА, третьего – CAS. Это обычная процедура в Апелляционном дивизионе, если спор рассматривается коллегией из трёх арбитров.

При этом, как сообщал источник «Чемпионата», судьи не хотят разбирать дело России из-за политической ситуации. Арбитры понимают, что у УЕФА и ФИФА не было оснований отстранять российские команды от международных соревнований, но на них могут оказать давление, чтобы отказать РФС в исках.

Как правило, проводится одно слушание, в ходе которого группа арбитров заслушивает стороны, свидетелей, экспертов, а также заключительные устные аргументы сторон (ответчик выступает последним). При этом вызывать можно только тех, кто был указан ранее в письменных доказательствах. После окончания слушания предоставлять дополнительные данные запрещено.

Что с женским Евро, Лигой наций, молодёжным ЧЕ?

Формально мы отстранены, но при этом до сих пор нет решений, кто нас там заменит. Сообщалось, что по женскому Евро решение должно быть в мае, пока же вместо сборной России на официальном сайте указана безымянная команда. Также в июне должны состояться три матча Лиги наций (это уже для взрослой мужской сборной), первый – с Албанией. В этой стране уже заявили, что отказываются играть с Россией, но больше никаких новостей о турнире не было, а сборная из соревнований не исключена. Молодёжный чемпионат Европы состоится в следующем году, поэтому по нему конкретики ещё меньше. В отборочных матчах наша сборная уже пропустила несколько матчей, но пока ей не засчитывали технические поражения.