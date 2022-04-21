«Кадис» — «Атлетик»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 21 апреля, состоится матч «Кадис» — «Атлетик». Встреча 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кадис» — «Атлетик».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Валентин Гомес. Ему будут помогать ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес.



После 32 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Атлетик» из Бильбао располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Баскская команда набрала 45 очков. «Кадис» с 31 очком находится на 17-й строчке, у зоны вылета. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».