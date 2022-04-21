«Севилья» обыграла «Леванте» благодаря дублю Короны и голу Кунде

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Севилью». Гости одержали победу – 3:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился нападающий «Севильи» Хесус Корона, ему ассистировал Лукас Окампос. На 21-й минуте полузащитник хозяев Хосе Луис Моралес сравнял счёт, реализовав пенальти.



На той же 21-й минуте Корона сделал дубль, голевой пас отдал Окампос. На 71-й минуте Моралес имел возможность забить ответный мяч с пенальти, но ему не удалось реализовать 11-метровый.



На 82-й минуте забил защитник андалусийцев Жюль Кунде, результативную передачу оформил Иван Ракитич. Через шесть минут результативный удар нанёс нападающий «Леванте» Роберто Сольдадо, пас на счету Моралеса.



После 33 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 63 очка. «Леванте» (25) – на предпоследней, 19-й строчке.