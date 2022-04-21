Денис Макаров, забивший в 1/4 финала Кубка России, прокомментировал результаты жеребьёвки

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.



«Повезло, что будем играть дома – для наших болельщиков будет большой радостью прийти на полуфинал Кубка. Надеюсь, мы выйдем в финал и всех порадуем. «Алания» – хорошая команда, мы играли с ними на сборах, у них очень качественные футболисты, так что будет нелегко. Будет боевой матч. Будем готовиться и отдадим все силы, чтобы пройти в финал», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.