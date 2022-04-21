Никита Баженов оценил соперника «Спартака» в полуфинале Кубка России

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

«Енисей» — лучший жребий из всех возможных. Но это ничего не значит, поэтому расслабляться нельзя. «Енисей» уже показал, что может играть с любым соперником. Просто точно не будет. Все карты в руках у «Спартака». Они — фавориты, но это нужно доказать на поле. Если будут играть спустя рукава, то могут наказать. «Енисей» закрытая команда, более структурированная. Будет трудно их взломать», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.