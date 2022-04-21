Хохлов объяснил, почему будет интересно следить за полуфиналом «Динамо» — «Алания» в Кубке

Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

«Динамо» — «Алания» — отличная пара! Обе команды показывают интересный и атакующий футбол. Будет интересно наблюдать за этим полуфиналом. Многие хотят увидеть финал «Динамо» — «Спартак»? Я не скажу, что кто-то уже гарантировал себе место в финале. Потому что и «Енисей» может преподнести сюрприз… Да и «Алания» уже выбила из розыгрыша «Зенит». Поэтому я бы не спешил с выводами», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.