«Фанаты хотят смотреть футбол, а не театр». Вертонген предложил ФИФА изменить правила игры

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген призвал ФИФА изменить футбольные правила.



«Футбол действительно должен как можно быстрее перейти на чистое игровое время. Игроки постоянно ныряют и изображают муки, это лишает болельщиков удовольствия. Они хотят посмотреть хороший футбол, а не театральную постановку», — написал Вертонген в соцсетях.



34-летний бельгийский защитник с августа 2020 года выступает за португальскую «Бенфику». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии футболист сыграл в 25 матчах, в которых отдал две голевые передачи.



После 30 сыгранных туров в португальском первенстве «Бенфика» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 67 очков. Лидирует в соревнованиях «Порту» (82).