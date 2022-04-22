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Президент «Лацио» высказался о будущем Маурицио Сарри в клубе

Президент «Лацио» высказался о будущем Маурицио Сарри в клубе
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о будущем главного тренера команды Маурицио Сарри.

«Я всегда говорил, что Сарри останется в клубе. Я думаю, что весь этот шум исходит от тех людей, которые даже не посещают стадион. Некоторые из них приходят не поболеть за команду, а только ради того, чтобы оскорбить меня», — цитирует Лотито Il Messagero.

Ранее сообщалось, что Сарри может покинуть клуб из-за разногласий с руководством. Он разочарован трансферной работой «Лацио» в январе. В частности, Сарри недоволен трансфером Жовани Кабрала.

Итальянский специалист возглавил «Лацио» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент «орлы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 56 очков.

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