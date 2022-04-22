Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн назвал свои любимые голы в клубной карьере.

«У меня есть два любимых гола. Первый я забил против «Лиона», когда играл за «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов. Второй — это первый гол, забитый на «Ванда Метрополитано» в ворота «Малаги». Мне он нравится, потому что благодаря ему моё имя войдёт в историю клуба и стадиона», — цитирует Гризманна AS.

Французский нападающий за свою карьеру выступал за «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Атлетико». В текущем сезоне Гризманн провёл за «матрасников» 31 матч во всех турнирах, забив восемь голов, а также отдав четыре голевые передачи.

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