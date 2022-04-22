Эрик тен Хаг — первый лысый тренер в истории «Манчестер Юнайтед»

21 апреля стало известно о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить забавный факт: тен Хаг стал первым лысым тренером в истории «красных дьяволов».
Все предыдущие наставники «Манчестер Юнайтед» были с какой-никакой шевелюрой. Даже Уилф Макгиннесс, который возглавлял команду в 1969-1970 годах и практически сразу после этого побрился налысо, во времена работы с манкунианцами был с волосами.
Напомним, соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» вступит в силу по окончании нынешнего сезона и будет рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.
Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
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