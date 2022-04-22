Онопко рассказал о разговоре с Гончаренко после расхода в 2020 году

52-летний российский специалист Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России и «Ростове», рассказал о разговоре с Виктором Гончаренко, с которым он работал в ЦСКА.



«У меня был разговор с Виктором Михайловичем. Нормально пообщались, услышали друг друга. Идём дальше, без обид. Тогда обида чувствовалась. Теперь всё нормально. Мы объяснились, сняли все вопросы», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Напомним, последним местом работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить в отставку тренера и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича. Позже Виктор Гончаренко заявил, что об увольнении из «Краснодара» узнал благодаря новости на официальном сайте клуба.