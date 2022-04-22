«Студентка, деревяшка, футболистка». Глушаков пошутил над женой, которая играет за ЦСКА

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил над своей женой Ксенией Коваленко, которая выступает за московский ЦСКА.
«Студентка, деревяшка, футболистка… Наконец, она просто красавица», — написал Глушаков в своих социальных сетях.
Напомним, в начале марта 2021 года у пары родилась дочь, которую назвали Милой. У Глушакова также есть две дочери от первого брака, который он расторг в 2019 году. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко официально поженились в мае 2021 года.
26-летняя Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее она играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».
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