«Ещё выиграем трофей. Великий клуб». Денис Глушаков поздравил «Спартак» со 100-летием

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», поздравил московский клуб со 100-летием.



«С днём рождения, со столетием. Больших побед. Ещё выиграем трофей. «Спартак» — великий клуб», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

35-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, проведя в составе команды 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Также полузащитник шесть раз выходил за вторую команду красно-белых, забив в этих встречах два гола.

Вместе со «Спартаком» Глушаков в 2017 году выиграл Российскую-Премьер-Лигу и Суперкубок страны. Долгое время Глушаков был капитаном московского клуба.



После «Спартака» полузащитник выступал за «Ахмат», а с осени 2020 года играет в составе «Химок».