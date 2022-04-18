«Ещё выиграем трофей. Великий клуб». Денис Глушаков поздравил «Спартак» со 100-летием

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», поздравил московский клуб со 100-летием.
«С днём рождения, со столетием. Больших побед. Ещё выиграем трофей. «Спартак» — великий клуб», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.
35-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, проведя в составе команды 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Также полузащитник шесть раз выходил за вторую команду красно-белых, забив в этих встречах два гола.
Вместе со «Спартаком» Глушаков в 2017 году выиграл Российскую-Премьер-Лигу и Суперкубок страны. Долгое время Глушаков был капитаном московского клуба.
После «Спартака» полузащитник выступал за «Ахмат», а с осени 2020 года играет в составе «Химок».
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