Руководство «Шахтёра» выразило соболезнования в связи со смертью Виктора Звягинцева

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин выразил соболезнования семье экс-игрока «горняков» Виктора Звягинцева. Экс-игрок сборной СССР умер на 72-м году жизни.
«Виктор Александрович стал одним из символов великого поколения «горняков» 1970-х годов, был выдающимся футболистом и прекрасным человеком. Он заслужил огромное уважение миллионов болельщиков и навсегда вписал своё имя в историю клуба.
От имени семьи ФК «Шахтёр» приношу самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Звягинцева.
Вечная память...» — написал Палкин в своих соцсетях.
Звягинцев являлся тестем экс-игрока «Спартака» и сборной России Виктора Онопко. За время своей карьеры Виктор Александрович выступал также за киевское «Динамо», ЦСКА и «Таврию». В составе сборной СССР он становился бронзовым призёром Олимпийских игр 1976 г.
- 22 апреля 2022
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:13
-
12:11
-
12:00
-
11:53
-
11:52
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:23
-
10:59
-
10:57
-
10:50
-
10:47
-
10:34
-
10:23
-
10:16
-
10:15
-
10:13
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:43
-
09:43
-
09:40
-
09:10
-
08:57
-
08:45