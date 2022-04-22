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Руководство «Шахтёра» выразило соболезнования в связи со смертью Виктора Звягинцева

Руководство «Шахтёра» выразило соболезнования в связи со смертью Виктора Звягинцева
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Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин выразил соболезнования семье экс-игрока «горняков» Виктора Звягинцева. Экс-игрок сборной СССР умер на 72-м году жизни.

«Виктор Александрович стал одним из символов великого поколения «горняков» 1970-х годов, был выдающимся футболистом и прекрасным человеком. Он заслужил огромное уважение миллионов болельщиков и навсегда вписал своё имя в историю клуба.

От имени семьи ФК «Шахтёр» приношу самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Звягинцева.
Вечная память...» — написал Палкин в своих соцсетях.

Звягинцев являлся тестем экс-игрока «Спартака» и сборной России Виктора Онопко. За время своей карьеры Виктор Александрович выступал также за киевское «Динамо», ЦСКА и «Таврию». В составе сборной СССР он становился бронзовым призёром Олимпийских игр 1976 г.

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