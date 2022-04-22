Онопко: в Луганске мама с сестрой, братом, в Донецке тесть. Надеюсь, когда-нибудь увидимся

52-летний российский специалист Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России и «Ростове», рассказал о родственниках, оставшихся в Луганске.



«Остались ли родные на Донбассе? Мама с сестрой и братом — в Луганске. У мамы свой огород, живность, рассада. Прошлым летом навещал их после долгой разлуки. Сходил на могилу к отцу, прошёл по дворам, где гулял и мячом лупил в стенку. Вернулся в детство. А в Донецке давно не был. Тесть Виктор Звягинцев — известный в прошлом футболист и судья — сейчас футбольной школой на 500 ребятишек руководит. Когда ему набираю — все разговоры только о футболе: как там сборная, как «Ростов»? Они живут в той ситуации, в которой живут. Привыкли. Надеюсь, увидимся как-нибудь — я теперь недалеко», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.