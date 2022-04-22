В «ПСЖ» решили расстаться с Икарди

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди летом покинет команду. Об этом сообщает As.

По информации источника, руководство парижан сообщило нападающему, что он может искать себе новую команду. Ранее сообщалось, что несмотря на желание игрока покинуть стан парижан, ему вряд ли удастся это сделать, так как никто из клубов не способен удовлетворить финансовые запросы спортсмена.

В нынешнем сезоне Икарди в 24 матчах французской Лиги 1 стал автором четырёх голов. Контракт нападающего истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Икарди в € 28 млн. Напомним, «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 33 матчах 77 очков. «Марсель» (62) — на втором месте в таблице.