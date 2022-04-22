Конте: Эриксен был важным игроком в моём «Интере». Рад, что у него всё отлично

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался об игре полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена. Итальянский специалист и датский футболист вместе работали в «Интере».
«Кристиан Эриксен был для меня очень важным игроком в «Интере». Видеть то, как он сейчас играет на таком уровне, невероятно. Я очень рад, что у него все отлично», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм», за который Эриксен выступал с 2013 по 2020 год, заинтересован в возвращении 30-летнего игрока, чей контракт с «Брентфордом» истекает в конце сезона (есть опция продления на сезон).
За «Брентфорд» Эриксен в шести матчах отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.
«Интер» переиграл в полуфинале Кубка Италии «Милан»:
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