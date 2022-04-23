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Гвардиола высказался о физической готовности защитников «Манчестер Сити»

Гвардиола высказался о физической готовности защитников «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физической готовности защитников команды.

«Уокеру становится уже лучше. Стоунз всё ещё испытывает дискомфорт. Аке осмотрят завтра. Мы, как и «Ливерпуль», не можем терять очки. Игроки понимают это, потому что сталкивались с этим и раньше. У нас был финал в матче с «Брайтоном». Завтра нам тоже предстоит финал. Затем нас ожидает матч против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Потом — «Лидс». Нужно быть свежими, расслабленными и готовыми к каждой игре», — цитирует Гвардиолу AS.

После 32 матчей «Манчестер Сити» занимает первое место в чемпионате Англии, опережая «Ливерпуль» на одно очко. На счету «горожан» 77 баллов.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом». Первая игра пройдёт в Манчестере 26 апреля.

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