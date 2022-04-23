Гвардиола высказался о физической готовности защитников «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физической готовности защитников команды.
«Уокеру становится уже лучше. Стоунз всё ещё испытывает дискомфорт. Аке осмотрят завтра. Мы, как и «Ливерпуль», не можем терять очки. Игроки понимают это, потому что сталкивались с этим и раньше. У нас был финал в матче с «Брайтоном». Завтра нам тоже предстоит финал. Затем нас ожидает матч против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Потом — «Лидс». Нужно быть свежими, расслабленными и готовыми к каждой игре», — цитирует Гвардиолу AS.
После 32 матчей «Манчестер Сити» занимает первое место в чемпионате Англии, опережая «Ливерпуль» на одно очко. На счету «горожан» 77 баллов.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом». Первая игра пройдёт в Манчестере 26 апреля.
- 23 апреля 2022
-
02:47
-
02:38
-
02:10
-
02:09
-
01:57
-
01:45
-
01:42
-
01:23
-
01:20
-
00:53
-
00:32
-
00:31
-
00:21
-
00:15
-
00:14
-
00:06
-
00:03
- 22 апреля 2022
-
23:51
-
23:32
-
23:23
-
23:20
-
23:14
-
22:57
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:16
-
21:51
-
21:38
-
21:35
-
21:24
-
21:24
-
21:10
-
21:03
-
20:55