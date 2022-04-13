Ещё один топ-матч в Мадриде! Пустит ли Симеоне Гвардиолу в полуфинал? LIVE

Привет, друзья! Сегодня в Европе ещё один большой футбольный вечер — финиширует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов. До конца турнира — всего 7 матчей. Прошедшие накануне встречи не просто оправдали — превзошли ожидания любителей сенсаций и крутых сюжетов. У Испании двойной праздник — «Реал» с «Вильярреалом» в четвёрке лучших. В среду в Мадриде ещё один топ-матч: «Атлетико» — «Манчестер Сити». Результат первой игры (1:0 в пользу чемпиона Англии) оставляет открытым вопрос о победителе в паре. Симеоне против Гвардиолы — интригующе ещё со времён их совместной деятельности в Ла Лиге. В другом матче вроде бы интриги нет, но разве можно быть в чём-то стопроцентно уверенным после того, что устроили вчера «Реал» с «Челси»? Поэтому не будем раньше времени сочувствовать «Бенфике». Не упустить же ничего важного вам поможет наша онлайн-трансляция.
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Что говорили Симеоне и Гвардиола перед матчем «Атлетико» — «Ман Сити»
🗣 В ожидании суперматча в Мадриде послушаем тренеров команд. Они прекрасно знают друг друга.
«Мы не собираемся отходить от нашего стиля слишком далеко. Нужно находить возможности и создавать моменты. Надеюсь, мы сможем лучше комбинировать, быстрее переходить из обороны в атаку и качественнее использовать преимущества, которые дают нам контратаки. Надеюсь, игроки проведут фантастический вечер. Мы очень мотивированы, в такой игре может случиться всё».
«Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе. Здесь они дома, их поддерживают болельщики. На своём стадионе они создают проблемы, обороняются и атакуют. По сравнению с прошлой неделей они будут действовать интенсивнее в атаке. Нам нужно будет адаптироваться. Если начнём проигрывать, сделаем всё возможное, чтобы отыграться. Если же поведём в счёте, то, возможно, сядем немного глубже».
📰 Обзор свежей европейской прессы вам под кофе/чай.
✊ А тут — про подвиг нашего старого знакомого Эмери. Унаи не проигрывает в Европе с «Вильярреалом» — не чудо ли?
🔥 Если вдруг пропустили эпичный матч на «Сантьяго Бернабеу», так хотя бы почитайте, как это было. Все подробности — по ссылке:
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