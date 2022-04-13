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«Ливерпуль» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
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21:45 Мск
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Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов — 2021/2022, онлайн, «Атлетико» — «Ман Сити», «Ливерпуль» — «Бенфика», 13 апреля

Ещё один топ-матч в Мадриде! Пустит ли Симеоне Гвардиолу в полуфинал? LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов
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Оба оставшихся четвертьфинала Лиги чемпионов — в одной трансляции.

Привет, друзья! Сегодня в Европе ещё один большой футбольный вечер — финиширует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов. До конца турнира — всего 7 матчей. Прошедшие накануне встречи не просто оправдали — превзошли ожидания любителей сенсаций и крутых сюжетов. У Испании двойной праздник — «Реал» с «Вильярреалом» в четвёрке лучших. В среду в Мадриде ещё один топ-матч: «Атлетико» — «Манчестер Сити». Результат первой игры (1:0 в пользу чемпиона Англии) оставляет открытым вопрос о победителе в паре. Симеоне против Гвардиолы — интригующе ещё со времён их совместной деятельности в Ла Лиге. В другом матче вроде бы интриги нет, но разве можно быть в чём-то стопроцентно уверенным после того, что устроили вчера «Реал» с «Челси»? Поэтому не будем раньше времени сочувствовать «Бенфике». Не упустить же ничего важного вам поможет наша онлайн-трансляция.

За кого вы сегодня? Опрос Что говорили Симеоне и Гвардиола перед матчем «Атлетико» — «Ман Сити»
Live Олег Лысенко

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11:24 Олег Лысенко

Что говорили Симеоне и Гвардиола перед матчем «Атлетико» — «Ман Сити»

🗣 В ожидании суперматча в Мадриде послушаем тренеров команд. Они прекрасно знают друг друга.

Диего Симеоне
Диего Симеоне
Главный тренер «Атлетико»

«Мы не собираемся отходить от нашего стиля слишком далеко. Нужно находить возможности и создавать моменты. Надеюсь, мы сможем лучше комбинировать, быстрее переходить из обороны в атаку и качественнее использовать преимущества, которые дают нам контратаки. Надеюсь, игроки проведут фантастический вечер. Мы очень мотивированы, в такой игре может случиться всё».

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Главный тренер «Манчестер Сити»

«Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе. Здесь они дома, их поддерживают болельщики. На своём стадионе они создают проблемы, обороняются и атакуют. По сравнению с прошлой неделей они будут действовать интенсивнее в атаке. Нам нужно будет адаптироваться. Если начнём проигрывать, сделаем всё возможное, чтобы отыграться. Если же поведём в счёте, то, возможно, сядем немного глубже».

11:14 Олег Лысенко

📰 Обзор свежей европейской прессы вам под кофе/чай.

«В мире нет другой команды с таким духом!» Реакция СМИ Европы на супервечер в ЛЧ «В мире нет другой команды с таким духом!» Реакция СМИ Европы на супервечер в ЛЧ
11:12 Олег Лысенко

✊ А тут — про подвиг нашего старого знакомого Эмери. Унаи не проигрывает в Европе с «Вильярреалом» — не чудо ли?

«Тренеришка» — просто космос! «Вильярреал» Эмери одним попаданием выбил «Баварию» из ЛЧ «Тренеришка» — просто космос! «Вильярреал» Эмери одним попаданием выбил «Баварию» из ЛЧ
11:10 Олег Лысенко

🔥 Если вдруг пропустили эпичный матч на «Сантьяго Бернабеу», так хотя бы почитайте, как это было. Все подробности — по ссылке:

«Челси» сотворил чудо! А потом пришёл Бензема «Челси» сотворил чудо! А потом пришёл Бензема
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