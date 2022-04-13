Ещё один топ-матч в Мадриде! Пустит ли Симеоне Гвардиолу в полуфинал? LIVE

Привет, друзья! Сегодня в Европе ещё один большой футбольный вечер — финиширует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов. До конца турнира — всего 7 матчей. Прошедшие накануне встречи не просто оправдали — превзошли ожидания любителей сенсаций и крутых сюжетов. У Испании двойной праздник — «Реал» с «Вильярреалом» в четвёрке лучших. В среду в Мадриде ещё один топ-матч: «Атлетико» — «Манчестер Сити». Результат первой игры (1:0 в пользу чемпиона Англии) оставляет открытым вопрос о победителе в паре. Симеоне против Гвардиолы — интригующе ещё со времён их совместной деятельности в Ла Лиге. В другом матче вроде бы интриги нет, но разве можно быть в чём-то стопроцентно уверенным после того, что устроили вчера «Реал» с «Челси»? Поэтому не будем раньше времени сочувствовать «Бенфике». Не упустить же ничего важного вам поможет наша онлайн-трансляция.