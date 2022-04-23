«Барселона» и «Атлетико» включились в борьбу за Анхеля Ди Марию

Несколько топ-клубов проявляют интерес к аргентинскому нападающему Анхелю Ди Марии, сообщает TyC Sports.

По информации источника, в борьбу за аргентинца включились «Барселона» и мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось, что интерес к Ди Марии проявляют туринский «Ювентус» и «Бенфика», за которую он выступал с 2007 по 2010 год. Ранее Ди Мария также играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Росарио».

Ранее стало известно, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» планирует расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси. Ди Мария выступает за французскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Франции нападающий забил три гола и отдал пять результативных передач.