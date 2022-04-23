«Барселона» и «Атлетико» включились в борьбу за Анхеля Ди Марию
Поделиться
Несколько топ-клубов проявляют интерес к аргентинскому нападающему Анхелю Ди Марии, сообщает TyC Sports.
По информации источника, в борьбу за аргентинца включились «Барселона» и мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось, что интерес к Ди Марии проявляют туринский «Ювентус» и «Бенфика», за которую он выступал с 2007 по 2010 год. Ранее Ди Мария также играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Росарио».
Ранее стало известно, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» планирует расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси. Ди Мария выступает за французскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Франции нападающий забил три гола и отдал пять результативных передач.
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
06:40
-
05:29
-
04:53
-
04:22
-
04:04
-
03:46
-
03:20
-
03:13
-
02:47
-
02:38
-
02:10
-
02:09
-
01:57
-
01:45
-
01:42
-
01:23
-
01:20
-
00:53
-
00:32
-
00:31
-
00:21
-
00:15
-
00:14
-
00:06
-
00:03
- 22 апреля 2022
-
23:51
-
23:32
-
23:23
-
23:20
-
23:14
-
22:57
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:16
Партнерский контент