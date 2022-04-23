«Спартак» приехал в Ростов-на-Дону на поезде

Московский «Спартак» прибыл в Ростов-на-Дону на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Ростовом» на поезде, сообщает пресс-служба красно-белых.
Напомним, московская команда отправилась в Ростов-на-Дону на поезде из-за временного закрытия аэропорта в городе.
Фото: пресс-служба «Спартака»
Фото: пресс-служба «Спартака»
Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Спартак» состоится завтра, 24 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 16:30 мск.
«Ростов» в 25 матчах набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 23 апреля 2022
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