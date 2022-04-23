Гамид Агаларов забил 17-й мяч в розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил 17-й мяч в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги и упрочил свои позиции в гонке бомбардиров. Ближайшим преследователем является нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, у которого 12 голов. Он имеет один матч в запасе. «Ростов» завтра, 24 апреля, сыграет со «Спартаком». Старт встречи – в 16:30 мск.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 23 апреля 2022
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