Гаджиев объяснил, за счёт каких качеств Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ

Российский специалист Гаджи Гаджиев объяснил, за счёт каких качеств нападающий «Уфы» Гамид Агаларов является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.



«У Гамида Агаларова есть отличное умение играть в штрафной площадке. Редкое качество, когда игрок так уверенно действует, потому что надо уметь быстро оценить ситуацию, чувствовать момент в ограниченном пространстве, где тебя жёстко опекают соперники. Мало принять правильно решение — его нужно ещё исполнить. Таких игроков очень ценят. Эти способности позволяют Агаларову эффективно действовать.



Для нас очень приятно, что Гамид является лучшим бомбардиром чемпионата, потому что он воспитанник нашего дагестанского футбола. Нам приятно, что у Гамида так складывается. Большая редкость, что игрок играет за команду, которая находится внизу турнирной таблицы и мало забивает, и является лучшим бомбардиром», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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